«Ціль окупантів – автошляхи»: де зараз нова точка битви за південь?  

Кілька днів тому з’явилася інформація про те, що російська армія захопила село Темирівка у Пологівському районі Запорізької області. Також окупанти начебто просунулися до сусіднього села Новоіванівка.

Про це спочатку повідомив аналітичний проєкт DeepState, а пізніше підтвердили власні джерела Суспільного. В оперативно-стратегічному командуванні військ «Дніпро» після цього повідомили, що Сили оборони України продовжують утримувати під контролем Новоіванівку Пологівського району.

Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» докладніше дізнавався про те:

Що відбувається насправді у селі Темирівка і в якому стані наразі населений пункт?

Чи готує російська армія великий наступ на Запоріжжя?

Про що свідчить ситуація на фронті?

16 вересня дві групи російських військових (загальною кількістю 5 осіб) інфільтрувалися до населеного пункту Темирівка з метою запису відео про нібито захоплення та контроль села. Окупанти розгорнули триколор на околиці населеного пункту, після чого по них відпрацювали українські пілоти скидами з FPV-дронів, розповіли в ОСУВ «Дніпро».

Темирівка – це село Гуляйпільської громади. Воно розташоване на межі трьох областей – Запорізької, Дніпропетровської та Донецької. Захоплення населеного пункту російськими військами Сили оборони України не підтверджували.

«Бої за село тривають»

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів «Новинам Приазов’я», що оборонна операція українських військ навколо Темирівки триває.

Оборонна операція триває і ситуація досить динамічна

«Ця оборонна операція сьогодні не дає можливості ворогу повністю окупувати населений пункт. Так, наступальні дії з боку росіян тривають, але ситуація розвивається досить таки динамічно. І говорити про те, що росіяни контролюють Темирівку або тим більше її там окупували повністю, на сьогодні мова про це не йде. Але, підкреслюю, оборонна операція триває і ситуація досить динамічна. Наші сили оборони роблять все, щоб не допустити просування ворога і надалі», – сказав він.

Бойові дії, які тривають довкола Темирівки та інших населених пунктів регіону, доволі жорстокі та інтенсивні, каже речник. Головне завдання окупаційних сил, вважає Братчук, не стільки захопити населені пункти, скільки автошляхи, які використовують українські військові для своєї логістики.

«Це очевидно і це відбувається на всіх відтинках фронту. Тобто контроль за автошляхами максимальний. Це те, що росіяни сьогодні намагаються здійснити, в тому числі поблизу Темирівки. Ми знаємо, що ворог там намагався атакувати в районі населеного пункту Полтавка. Це трошки там далі від Темирівки. Це Новоіванівка.

З нашого боку, я підкреслюю, це оборонна операція, відповідно ворог намагається атакувати штурмовими групами і робить це доволі активно. Принаймні намагається це робити. Але поки що такого особливого успіху і просування немає», – стверджує Братчук.

«Окупанти хочуть захопити висоти»

Ознак того, що російська армія готується до великого наступу на Запоріжжя, наразі немає, додав речник Української добровольчої армії. За його словами, окупаційні сили намагаються рухатися по вектору Степногірська, щоб захопити висоти та контролювати відповідну логістику української армії.

«Вони хочуть більше просуватися по цьому напрямку – це для них найголовніше на сьогодні. Але тут діють наші відповідні штурмові підрозділи, які не дають можливості ворогу розвивати свої наступальні дії.

Про наступ на Запоріжжя мова не йде. Це очевидний факт. Як складатиметься ситуація надалі, я думаю, що найближчими кількома днями ми це побачимо. Найбільша загроза на сьогодні – терор повітряний, це ракетно-дронові удари. Це найголовніше, що сьогодні загрожує місту, і це намагання ворога зламати наш опір, опір мирних людей, і таким чином впливати на Сили оборони», – зазначив Братчук.

На Оріхівському напрямку окупанти, за підтримки авіації, тричі намагалися штурмувати позиції біля Кам’янського, яке армія РФ хоче захопити разом з іншим населеним пунктом – Плавні. Таким чином окупанти хочуть відкрити шлях на Придніпровське та вийти на підступи до Запоріжжя, зазначив 18 вересня речник сил оборони Півдня Владислав Волошин. Однак Сили оборони надійно тримають позиції і відбивають всі атаки, запевнив він.

«Хата розбита на 90%»

Михайло Довгополик – житель села Темирівка. Він жив там до жовтня 2022 року, потім переїхав до села Березового Дніпропетровської області, що за 8 км від Темирівки. Втім, чоловік до останнього намагався час від часу приїжджати до рідного села. Востаннє він відвідував Темирівку лютого цього року.

Михайло розповів, що його будинок у Темирівці майже знищений.

«За словами, що хлопці мені казали (військові Сил оборони), хата розбита на 90%. Там залишилася, може, якась стіна. Там ця вулиця була ще ціла, як я приїжджав. А от що мені казали нещодавно, так те, що ця вулиця, де будинок, майже повністю зруйнована», – поділився він.

Через безпекову ситуацію Михайло Довгополик виїхав і з Березового. Потім жив у Коломійцях, що теж на Дніпропетровщині. А нещодавно переїхав до Запоріжжя.

Потім, вже ФПВішки почали прилітати, тоді вже стало дуже погано

«І КАБи прилітали, і по сусідству теж дві хати розбило. Потім і ракети туди прилітали, пожежі були. В цей час ще перебував там, але Бог милував. А потім, вже ФПВішки почали прилітати, тоді вже стало дуже погано. Я після Березового був у Коломийцях. Речі, які встиг туди вивезти, вони у машині так і лежать досі. А у Запоріжжя я приїхав два тижні тому, коли КАБ уже прилетів там, де я мешкав, за три будинки, прямо на дорогу, сусідні хати розбило», – розповів він.

«Евакуація триває»

Начальник Гуляйпільської міської військової адміністрації Сергій Ярмак розповів «Новинам Приазов'я», що Темирівка вже повністю зруйнована. Всі жителі давно звідти виїхали.

«Село Темирівка у нас межує з Донецькою областю, це і напрямок якраз з Донецької області. Тому там і найбільші йдуть обстріли, і є просування, на жаль, ворога в цьому напрямку. Там вже давно немає цивільних людей, населений пункт зруйнований, думаю, відсотків на 100 зруйнований», – повідомив він.

Взагалі у Гуляйпільській громаді немає ні електрики, ні води, ні газу ще з весни 2022 року, каже посадовець.

«Все у нас працює на генераторах. Мобільний зв’язок – на генераторах. Лікарні – на генераторах. Ми надаємо два рази на місяць гуманітарну допомогу жителям, організовуємо підвіз води, згідно з заявками, раз на три-чотири місяці надаємо гігієнічні набори. Працює і вторинна, і первинна медицина на сьогодні. Не в тому обсязі, який до війни, звісно, але лікарі працюють. На території громади залишаються працювати комунальні підприємства: прибираємо сміття, розбираємо завали, вивозимо листя, косимо траву. Працює ДСНС та поліція», – поділився Ярмак.

Деякі люди виїжджають із Гуляйпільської громади самостійно, деякі користуються евакуацією, додав начальник міської військової адміністрації.

«Всі населенні пункти на території громади дістають російські КАБи та ФПВ-дрони також. На сьогодні у нас іде максимальна евакуація саме тих сіл, які розташовані в напрямку Донецької області – це Успенівка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Новоіванівка. Тому з цих старостинських округів вже дві третини населення виїхало. Залишилось вже дуже мало населення. Якщо враховувати ті села, які я перед тим казав, де люди самі виїжджають і евакуація проходить, то близько 600 людей виїхало за останні півтора-два місяці», – додав він.

Запорізька область посилює захист логістики від дронів: будуємо десятки кілометрів антидронових тунелів зі спеціальних сіток, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров . За його словами, через активне застосування росіянами дронів на оптоволоконному управлінні дороги за 15–20 км від фронту залишаються у зоні підвищеного ризику. Через такі атаки останнім часом загинули щонайменше четверо цивільних. В ОВА також повідомили, що впродовж доби окупанти завдали 376 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.

. За його словами, через активне застосування росіянами дронів на оптоволоконному управлінні дороги за 15–20 км від фронту залишаються у зоні підвищеного ризику. Через такі атаки останнім часом загинули щонайменше четверо цивільних. В ОВА також повідомили, що впродовж доби окупанти завдали 376 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)








