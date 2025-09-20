Зеленський: через масований удар Росії загинули троє людей. У Дніпрі зросла кількість поранених

Президент Володимир Зеленський прокоментував масований повітряний удар Росії по українських регіонах вночі проти 20 вересня.

Він вказав на те, що атаки зазнали Дніпро та область, Миколаївська, Чернігівська, Запорізька області, а також громади Полтавщини, Київщини, Одещини, Сумщини та Харківщини.

«Ціллю ворога була наша інфраструктура, житлові райони, цивільні підприємства. У Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку. Станом на зараз відомо про десятки поранених унаслідок обстрілу. Три людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким», – заявив він.

Зеленський назвав подібні атаки не військовою необхідністю, а свідомою стратегією Росії, спрямованою на залякування цивільних і руйнування інфраструктури.





«Саме тому потрібна сильна міжнародна відповідь. Україна довела, що може захищати себе та Європу, але для надійного щита маємо діяти разом: посилювати ППО, збільшувати постачання зброї, розширювати санкції проти російської військової машини та сфер, які її фінансують. Кожне обмеження Росії – це врятовані життя», – додав президент.

Голова Дніпропетровщини Сергій Лисак раніше повідомив про збільшення кількості постраждалих внаслідок російської атаки:

«Наразі у Дніпрі 26 потерпілих. 14 перебувають у лікарні, решта будуть оговтуватися вдома. У тяжкому стані 55-річний чоловік. В нього опіки 70% тіла. За його життя борються медики».

Ліквідація наслідків триває, додав Лисак. Раніше він повідомив про одного загиблого через удар по області.

Також про загиблого внаслідок атаки заявив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. За його словами, тіло чоловіка 1979 року народження виявили під час ліквідації пожежі одного з будинків у Дунаєвецькій громаді. Ще двоє людей звернулися по медичну допомогу, госпіталізація їм не знадобилася.

Читайте також: «Удар по кровоносній системі». Навіщо Росія постійно б’є по залізниці України?

За даними Повітряних сил, російська армія вночі випустила по території України загалом 619 ударних безпілотників і ракет повітряного та наземного базування. Сили протиповітряної оборони знешкодили 552 дрони типу Shahed і імітатори, дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 29 крилатих ракет Х-101.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.







