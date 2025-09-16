Будинок у Польщі під час атаки російських дронів пошкодила ракета з F-16 – ЗМІ

Житловий будинок у селі Вирики-Воля на сході Польщі, який постраждав у ніч на 10 вересня, коли в повітряний простір країни зайшли близько 20 російських безпілотників, був уражений не одним з них, як повідомлялося раніше, а ракетою, випущеною винищувачем F-16 ВПС Польщі. Це стверджує із посиланням на свої джерела польське видання Rzeczpospolita.

Прокуратура Польщі, яка розслідує інцидент, раніше повідомляла, що дах і частина приміщень будинку пошкодили уламки «неідентифікованого об’єкта», прямо не стверджуючи, що будинок був уражений безпілотником. Rzeczpospolita звертає увагу, що решта безпілотників, які порушили тієї ночі кордон Польщі, були «обманками», тобто не несли вибухівку. Російські ЗМІ називають такі безпілотники «Герберамі» (на відміну від «Гераней» – ударних безпілотників типу «Шахед»). Такі дрони не могли завдати будинку суттєвої шкоди.

За інформацією видання, насправді в будинок влучила ракета, якою пілот F-16 намагався збити безпілотник. Причиною стала помилка пілота, а несправність системи наведення. Руйнування могли бути значно більшими, але ракета, як стверджує співрозмовник видання, не вибухнула, бо спрацювали запобіжники. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, але було завдано шкоди майну.

Загалом Військово-повітряні сили Польщі та союзників по НАТО збили три або чотири безпілотники, решта впала, не завдавши шкоди. У різних місцях було виявлено 17 безпілотників, які впали або були збиті, або їхні уламки. Йшлося саме про «обманки». Реальних збитків було завдано лише будинку у Вириках-Волі.

У міністерстві оборони Польщі у відповідь на запитання газети Wyborcza не підтвердили й не спростували версію про ракету, проте зазначили, що будинок буде відновлено коштом польського військового відомства. Слідство офіційно поки що не коментувало публікацію.

Влада Польщі та її союзники звинуватили Росію в тому, що вона цілеспрямовано запустила дрони. Серед можливих цілей називалася перевірка готовності ППО НАТО, залякування чи провокація. У НАТО вирішили посилити патрулювання повітряного простору Польщі. У Москві заперечують, що дрони були російськими, натякаючи на причетність України.