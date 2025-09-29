На Сумщині через атаку російського безпілотника загинула 60-річна жінка – прокуратура

На Сумщині через чергову атаку російського безпілотника загинула 60-річна жінка, повідомила прокуратура області.

«За даними слідства, 29 вересня 2025 року близько 15:00 у Шалигинській громаді Шосткинського району окупанти атакували безпілотником цивільну інфраструктуру. Унаслідок атаки ворога 60-річна жінка отримала поранення, від яких померла в лікарні», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що розслідування ведеться за статтею про вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.