ОВА: через російські обстріли на Дніпропетровщині постраждали дві людини

Через російські обстріли на Дніпропетровщині постраждали дві людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, дві жінки – 49 і 59 років – зазнали поранень у Синельниківському районі, через удари РФ зруйнована оселя місцевих жителів і зайнялася господарська споруда, пошкоджені дві машини рятувальників.

Також сили РФ застосували артилерію та fpv-дрони для атак Нікопольщини – тут пошкоджені п’ять приватних будинків і чотири господарські споруди, люди не постраждали повідомив Лисак.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



