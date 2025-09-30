Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Нічна атака РФ на Київщину: постраждала жінка, пошкоджений будинок

Ліквідація насідків російського удару на Київщині, архівне фото
Ліквідація насідків російського удару на Київщині, архівне фото

Російські дрони атакували Київську область вночі проти 30 вересня, повідомляє обласна військова адміністрація.

За повідомленням, в області працювали сили протиповітряної оборони, є збиті цілі. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не було.

«На жаль, унаслідок ворожої атаки у Броварському районі постраждала жінка 1950 року народження. У неї гостра реакція на стрес та гіпертонічний криз. Вся необхідна медична допомога була надана на місці», – повідомляє обласна влада.

Читайте також: Голова Сумщини: військові РФ вдарили по житловому будинку, загинула сім’я з двома дітьми

Також атака пошкодила житловий приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


