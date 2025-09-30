Нічна атака РФ на Київщину: постраждала жінка, пошкоджений будинок

Російські дрони атакували Київську область вночі проти 30 вересня, повідомляє обласна військова адміністрація.

За повідомленням, в області працювали сили протиповітряної оборони, є збиті цілі. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не було.

«На жаль, унаслідок ворожої атаки у Броварському районі постраждала жінка 1950 року народження. У неї гостра реакція на стрес та гіпертонічний криз. Вся необхідна медична допомога була надана на місці», – повідомляє обласна влада.

Також атака пошкодила житловий приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



