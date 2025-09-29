У ГУР опублікували імена 13 військових командувачів РФ, причетних до ракетних ударів по Україні

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало дані про 13 осіб із командного складу дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії, які, за даними ГУР, причетні до планування й організації ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Серед опублікованих ГУР імен:

генерал-лейтенант Сергій Кобилаш – командувач військово-повітряних сил – заступник головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ;

генерал-майор Сергій Кувалдін – командувач дальньої авіації військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил РФ;

полковник Сергій Шевєль – начальник штабу – перший заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил РФ;

генерал-майор Олег Пчєла – заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил РФ.

У ГУР зазначили, що здобуті матеріали направляють до національних і міжнародних механізмів правосуддя для притягнення винних до відповідальності.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки, від 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2025 року зафіксували:

2 354 пуски Росією ракет типу Х-555/Х-101/Х-55СМ з літаків Ту-95МС і Ту-160;

321 пуск крилатих ракет Х-22/Х-32 з літаків Ту-22М3;

171 запуск аеробалістичних ракет «Кинджал» із літаків МіГ-31К/І.

«Ці удари спрямовувалися по цивільній інфраструктурі: лікарнях і пологових будинках, навчальних закладах, багатоквартирних житлових будинках, електростанціях. Внаслідок ракетного терору загинули й отримали поранення тисячі мирних громадян, завдано масштабних руйнувань цивільних об’єктів», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

