Міненерго не виключає можливість ядерної та радіаційної аварії на ЗАЕС через знеструмлення

Відсутність електропостачання на окупованій армією Росії Запорізькій атомній електростанції створює ризики виникнення ядерної та радіаційної аварії, повідомили в Міністерстві енергетики Україні у відповіді на запит проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

У міністерстві нагадали, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Запорізька атомна електростанція мала з’єднання з 10 повітряними лініями електропередачі, що забезпечували стабільне та гарантоване електропостачання для власних потреб станції та відпуск електроенергії в енергосистему. Внаслідок військових дій та пошкоджень інфраструктури більшість цих ліній було пошкоджено і до вересня 2025 року в роботі залишалося лише дві лінії, зазначили у відомстві.

«7 травня 2025 року внаслідок бойових дій була відключена одна лінія електропостачання, а 23 вересня 2025-го було відключено останню діючу лінію. Таким чином, станція повністю втратила зовнішнє електропостачання з Об’єднаною енергосистемою України», – сказано у відповіді Міненерго.

У результаті Запорізька АЕС восьмий день поспіль перебуває в режимі живлення від резервних дизель-генераторів. У відомстві називають такий режим роботи «безпрецедентним, оскільки проєктом станції не передбачалося тривале функціонування систем безпеки виключно за рахунок дизель-генераторів». Відтак немає достовірних даних про гарантовану тривалість їх безперервної роботи та показники надійності при такому навантаженні.





«Ситуацію додатково ускладнює поступова деградація обладнання, а також неможливість проведення необхідних планових ремонтів і регламентних робіт. Це суттєво підвищує ризики відмови дизель-генераторів і, відповідно, створює загрозу зупинки систем охолодження ядерного палива та відключення критично важливих систем безпеки, що може призвести до розвитку ядерної та радіаційної аварії. Потенційні наслідки виходу з ладу систем безпеки на ЗАЕС матимуть транскордонний характер та становлять небезпеку не лише для України, але й для багатьох європейських країн», – заявили в Міненерго.

В міністерстві також повідомили, що російська сторона неодноразово декларувала наміри підключити Запорізьку АЕС до енергосистеми РФ.

«За наявною інформацією, відповідні дії або вже здійснюються, або перебувають на стадії реалізації. Втім, вони не повинні відбуватися, оскільки безпосередньо впливають на ядерну та радіаційну безпеку. Будь-яке втручання у роботу станції без легітимного українського контролю створює додаткові ризики аварійних ситуацій. Крім того, це є грубим порушенням суверенітету України, норм міжнародного права та принципів ядерної безпеки, адже Запорізька АЕС є власністю України і повинна функціонувати виключно в складі Об’єднаної енергосистеми України та під легітимним українським контролем», – йдеться у відповіді на запит.





«Енергоатом» раніше заявив про десятий блекаут на окупованій РФ Запорізькій АЕС – 23 вересня о 16:56 була відключена остання лінія електропередачі, через яку АЕС отримувала живлення від української енергосистеми.

Представники МАГАТЕ на ЗАЕС підтвердили, що аварійні дизельні генератори почали працювати для забезпечення станції електроенергією.

В «Укренерго» заявили, що 23 вересня внаслідок чергової провокації з боку російських військових було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми. У компанії стверджують, що на контрольованій Україною території ця лінія є справною, і жодних технічних перешкод для її використання не існує.

Натомість російська сторона каже, що зовнішнє електроживлення припинилося нібито через вогневу дію з боку ЗСУ.

Окупована Росією ЗАЕС повідомила команду МАГАТЕ, що на об’єкті все ще є запаси палива, розраховані на понад 10 днів роботи, а регулярні зовнішні поставки підтримуватимуть цей рівень.

У заяві МАГАТЕ зазначається, що, зі свого боку, Україна заявила про готовність відремонтувати резервну лінію електропередач 330 кВ, яка була відключена з початку травня, але військова ситуація поки що також не дозволяє цього зробити.

Президент Володимир Зеленський назвав критичною ситуацію на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції, що залишилася без електропостачання через російські обстріли.



