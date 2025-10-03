Сили РФ обстріляли енергетичну інфраструктуру Полтавщини – ОВА

Російські військові здійснили вночі 3 жовтня комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та дронів, повідомив голова ОВА Володимир Когут.

«Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, у всіх випадках обійшлося без постраждалих», – написав Когут.

Упродовж ночі моніторингові канали повідомляли про удари безпілотників і пуски по Полтавщині крилатих ракет наземного базування «Іскандер».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



