У Славутичі відновлюється електропостачання – ОВА

У Славутичі на Київщині відновлюється електропостачання, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

«Починаємо підключення обʼєктів. Незабаром світло повернеться у кожну домівку», – заявив голова ОВА.

Зокрема, він повідомив, що заживлені об’єкти критичної інфраструктури (водоканал, лікарня, дві школи), головна каналізаційно-насосна станція підключена до загальних мереж електроживлення.

«Місто живе. Магазини працюють, на полицях – продукти, на заправках – паливо. Логістика налагоджена й працює безперебійно… У місті розгорнуто 10 стаціонарних пунктів незламності і п’ять мобільних пунктів ДСНС», – зазначив Калашник.

Славутич залишився без світла 1 жовтня, тоді міський голова Юрій Фомічев повідомив про російський удар по підстанції 330 кВ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.