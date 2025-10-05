Міненерго: вночі сили РФ завдали ударів по енергооб’єктах на Запоріжжі та Чернігівщині

Російські війська вночі завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України, повідомляє у телеграмі пресслужба Міністерства енергетики.



За даними відомства, внаслідок комбінованого удару, зокрема, пошкоджено обладнання АТ «Запоріжжяобленерго», що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі.

У Міненерго додають, що складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях – противник знову атакував Чернігівщину.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути електропостачання.



Як повідомила місцева влада, на Запоріжжі через обстріли без електроенергії залишались понад 70 тисяч абонентів, але аварійні бригади працюють безупинно. Частину споживачів уже заживлено, решту підключатимуть поступово до кінця дня.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер