Чернігів атакували російські дрони, є влучання по енергообʼєкту – ОВА

Чернігів атакували російські дрони, є влучання по енергообʼєкту, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Чернігів атакували «шахеди». Є влучання в одне із підприємств. На місці прильоту – пожежа. Також ворог поцілив по енергообʼєкту. Через це в одному із районів міста – аварійні відключення світла», – написав він у телеграмі.

За його словами, Ніжинщина також опинилася під ударом безпілотників – пошкоджений житловий будинок, через російський удар по одному із підприємств сталася пожежа. У Семенівській громаді через удар безпілотником пошкоджене адмінприміщення.

На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинного відключення світла.

У ДСНС повідомили, що сили РФ знову атакували об’єкти інфраструктури – рятувальники працюють на місцях ударів та ліквідовують наслідки обстрілів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



