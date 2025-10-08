ОВА: через удар дрона РФ по будинку на Сумщині постраждала родина, 4-річна дитина – у важкому стані

Російський дрон влучив у житловий будинок у селі Краснопільської громади на Сумщині, постраждала родина, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, госпіталізували 4-річну дівчинку, яка перебуває у важкому стані, її маму та бабусю.

«У дитини тяжкі опіки. Лікарі борються за її життя, вирішується питання про транспортування до «Охматдиту», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



