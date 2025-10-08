Російські обстріли: влада повідомляє про загиблих за добу на Херсонщині та Донеччині

Російські війська обстріляли низку населених пунктів Херсонської області напередодні, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін вранці 8 жовтня.

«Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.Також окупанти понівечили стільникову вежу, адмінбудівлю, приватні автомобілі та газогін.Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає», – заявив він.

За даними Прокудіна, протягом доби одна людина загинула, ще 15 були поранені.

Раніше міська військова адміністрація Херсона повідомляла про поранення цивільної в обласному центрі вранці в середу:

«Співробітники поліції доставили до лікарні 64-річну жительку Херсона, яка отримала поранення внаслідок скиду вибухівки з російського дрона у Дніпровському районі близько 06:15».





Лікарі діагностували в неї мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення тіла, жінці надають допомогу.

Голова Донеччини Вадим Філашкін повідомляє про двох загиблих цивільних протягом доби – у Водянському. Також зазнали поранень жителі Водянського, Дружківки, Костянтинівки, Кіндратівки та Львівки.

Протягом ночі російська армія атакувала Криворізький район, повідомив голова Дніпропетровщини Сергій Лисак. Зокрема, ударів зазнали Зеленодольська громада та Новопільськ.

«Постраждали двоє людей – жінка та чоловік. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Виникли пожежі, їх загасили. Понівечена інфраструктура», – заявив він.

Нікопольський район зазнав ударів із реактивної системи залпового вогню «Град», FPV-дронами та артилерією. Постраждали 18-річна дівчина і чоловіки 26 та 45 років, всіх госпіталізували.

За його даними, сили ППО збили над Дніпропетровщиною 29 безпілотників.

Напередодні увечері голова області повідомив про поранення 33-річного чоловіка через російські атаки на Нікополь.





За даними голови Харківської області Олега Синєгубова, російських ударів зазнали дев’ять населених пунктів регіону. Зокрема, в селі Новоосинове Курилівської громади постраждав 55-річний чоловік. Також внаслідок вибуху невідомого предмета в селі Вербівка Балаклійської громади постраждав 47-річний чоловік.

Пошкодження зафіксовані в Куп’янському та Ізюмському районах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



