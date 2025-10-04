Доступність посилання

Новини | Події

В «Укрзалізниці» кажуть, що перебудують маршрути до прифронтових міст

Наслідки атаки сил РФ по потягу, 28 серпня 2025 року
Наслідки атаки сил РФ по потягу, 28 серпня 2025 року

Росія продовжує атакувати рухомий склад «Укрзалізниці», тому в прифронтових регіонах буде перебудовано маршрути, повідомив в ефірі телемарафону голова правління компанії Олександр Перцовський.

«Це наші прифронтові регіони, які піддаються атакам щодня. Але принципово важливо продовжувати сполучення з цими містами… Перебудовуємо в певний спосіб, не буду про це широко говорити, але перебудовуємо наші маршрути, робимо їх комбінованими для того, щоб зменшити безпекові ризики», – зазначив він.

За словами Перцовського, армія РФ продовжує полювати за локомотивами, вагонами і руховим складом, але попри це компанія не планує припиняти сполучення з прифронтовими громадами.

«Просимо всіх пасажирів дослухатися й до вказівок поїзних бригад і до співробітників вокзалів. Певні ділянки будуть проходитися автобусами, будуть змінюватися маршрути, щоб мінімізувати ризики», – додав він.

За даними влади, щонайменше вісім людей шпиталізовані в Шостці після сьогоднішнього російського удару по двох пасажирських поїздах 4 жовтня. Президент Зеленський повідомляв про десятки постраждалих.

Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, намагаючись паралізувати логістику, включаючи перевезення військових вантажів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


