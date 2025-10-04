В «Укрзалізниці» кажуть, що перебудують маршрути до прифронтових міст

Росія продовжує атакувати рухомий склад «Укрзалізниці», тому в прифронтових регіонах буде перебудовано маршрути, повідомив в ефірі телемарафону голова правління компанії Олександр Перцовський.

«Це наші прифронтові регіони, які піддаються атакам щодня. Але принципово важливо продовжувати сполучення з цими містами… Перебудовуємо в певний спосіб, не буду про це широко говорити, але перебудовуємо наші маршрути, робимо їх комбінованими для того, щоб зменшити безпекові ризики», – зазначив він.

За словами Перцовського, армія РФ продовжує полювати за локомотивами, вагонами і руховим складом, але попри це компанія не планує припиняти сполучення з прифронтовими громадами.

«Просимо всіх пасажирів дослухатися й до вказівок поїзних бригад і до співробітників вокзалів. Певні ділянки будуть проходитися автобусами, будуть змінюватися маршрути, щоб мінімізувати ризики», – додав він.

За даними влади, щонайменше вісім людей шпиталізовані в Шостці після сьогоднішнього російського удару по двох пасажирських поїздах 4 жовтня. Президент Зеленський повідомляв про десятки постраждалих.

Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, намагаючись паралізувати логістику, включаючи перевезення військових вантажів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



