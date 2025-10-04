Сили РФ двічі вдарили по вокзалу в Шостці, влучили в локомотиви двох поїздів – Кулеба

Російські військові 4 жовтня двічі вдарили по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області, обидва рази – по локомотивах поїздів, повідомив віцепрем’єр із відновлення – міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.

«Перший удар поцілив у локомотив приміського поїзда Терещенська-Новгород-Сіверський. Коли почалася евакуація людей, ворог повторно атакував – цього разу поцілили в електровоз потяга Київ-Шостка. Є поранені серед пасажирів і працівників «Укрзалізниці», – написав віцепрем’єр у телеграмі.

За його словами, медичні бригади вже доправили постраждалих до лікарень і надають допомогу, а інші люди перебувають в укриттях під контролем рятувальників і будуть евакуйовані після завершення тривоги.

Точна кількість постраждалих – поки що невідома.

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео із наслідками російського удару по пасажирському поїзду в Сумській області. За його словами, відомо про десятки постраждалих людей.

«Жорстокий російський удар безпілотником по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Всі необхідні служби вже на місці й почали надавати допомогу людям. З’ясовується вся інформація щодо постраждалих. Станом на зараз уже відомо про десятки постраждалих людей. Попередньо, в місці удару були і працівники «Укрзалізниці», і пасажири», – повідомив голова держави. Зеленський наголосив, що російські військові «не могли не знати, що б’ють по цивільних».

Раніше про те, що російські військові атакували залізничний вокзал у Шосткинській громаді, прицільно вдаривши по пасажирському потягу сполученням Шостка-Київ, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Постраждали пасажири. На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби. Розгортається оперативний штаб. Людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція. Масштаби руйнувань і кількість потерпілих уточнюються», – зазначив він.

Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, намагаючись паралізувати логістику, включаючи перевезення військових вантажів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.