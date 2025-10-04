Зеленський показав наслідки удару РФ по поїзду на Сумщині: відомо про десятки постраждалих

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео із наслідками російського удару по пасажирському поїзду в Сумській області. За його словами, станом на зараз відомо про десятки постраждалих людей. Точного числа президент не назвав.

«Жорстокий російський удар безпілотником по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Всі необхідні служби вже на місці й почали надавати допомогу людям. З’ясовується вся інформація щодо постраждалих. Станом на зараз уже відомо про десятки постраждалих людей. Попередньо, в місці удару були і працівники «Укрзалізниці», і пасажири», – повідомив голова держави.

Зеленський наголосив, що російські військові «не могли не знати, що б’ють по цивільних».

«І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи й Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність. Спільно, разом з усіма, хто не вважає, що вбивства й терор – це нормально. Розмов зараз недостатньо. Потрібні сильні дії», – заявив президент.

Раніше про те, що російські військові атакували залізничний вокзал у Шосткинській громаді, прицільно вдаривши по пасажирському потягу сполученням Шостка-Київ, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Постраждали пасажири. На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби. Розгортається оперативний штаб. Людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція. Масштаби руйнувань і кількість потерпілих уточнюються», – зазначив він.

Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, намагаючись паралізувати логістику, включаючи перевезення військових вантажів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.