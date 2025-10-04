Війська РФ атакували поїзд на Сумщині, постраждали пасажири – влада

Російські військові атакували залізничний вокзал у Шосткинській громаді, прицільно вдаривши по цивільній інфраструктурі – пасажирському потягу сполученням Шостка-Київ, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Постраждали пасажири. На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби. Розгортається оперативний штаб. Людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція. Масштаби руйнувань і кількість потерпілих уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, намагаючись паралізувати логістику, включаючи перевезення військових вантажів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.