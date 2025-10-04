Шостка і частина району знеструмлені через удари РФ – влада

Місто Шостка і частина Шосткинського району на Сумщині знеструмлені через російські удари 4 жовтня, повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров і «Сумиобленерго».

«Через удари армією РФ по критичній інфраструктурі Сумщини сьогодні було знеструмлено місто Шостку і частково Шосткинський район. Енергетики працюють над відновленням електропостачання», – йдеться в повідомленні обленерго.

За даними влади, щонайменше вісім людей шпиталізовані в Шостці після сьогоднішнього російського удару по двох пасажирських поїздах. Президент Зеленський повідомляв про десятки постраждалих.

Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, намагаючись паралізувати логістику, включаючи перевезення військових вантажів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.