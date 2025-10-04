Щонайменше 8 людей шпиталізовані через удар РФ по поїздах у Шостці – ОГП

Щонайменше вісім людей шпиталізовані після російського удару по пасажирських поїздах на вокзалі в Шостці на Сумщині, повідомив Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, 4 жовтня 2025 року близько 11:50 ворог атакував безпілотником пасажирський потяг, який перебував на залізничному вокзалі м. Шостка в очікуванні відправлення. Через декілька хвилин, коли відбувалась евакуація пасажирів, відбулося повторне ураження безпілотником ще одного потяга… Масована атака на місто триває», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі заявили, що проводять досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.

Раніше президент Зеленський повідомляв про десятки постраждалих. В «Укрзалізниці» уточнили, що серед потерпілих – касирка приміського поїзда і пасажири, зокрема троє дітей.

У Сумській ОВА повідомили, що одна людина у тяжкому стані перебуває в реанімації. Постраждалим дітям – 8, 11 і 14 років. Старша дитина – хлопчик у стані середньої тяжкості, зазначили в ОВА.

Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, намагаючись паралізувати логістику, включаючи перевезення військових вантажів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.