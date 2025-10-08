«Укрзалізниця» повідомляє про ускладнення руху поїздів Ніжинського напрямку через атаки РФ

Низка поїздів змінила маршрут через російські удари, повідомляє «Укрзалізниця» вранці 8 жовтня.
«Внаслідок ворожих атак ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку», – йдеться в повідомленні.
Відтак зміненим маршрутом курсуватимуть поїзди:
- №46 Ужгород – Харків
- №113 Харків – Львів
- №786 Київ – Терещенська
- №116 Київ – Суми
- 779 Суми – Київ
- 787 Терещенська – Київ
Потяги 143/144 Суми-Львів та 45/46 Ужгород – Харків затримуються на дві години.
Також, додає перевізник, низка поїздів сьогодні тимчасово не курсуватимуть:
- №6901 Носівка – Київ (Північна)
- №6903 Ніжин – Київ-Волинський
- №6907 Ніжин – Київ (Північна)
- №6909 Ніжин – Київ (Північна)
- №6674 Немішаєве – Святошин
Ще два регіональних рейси прямуватимуть за зміненим маршрутом – це поїзди №895 Конотоп – Фастів і №892/891 Фастів – Славутич.
Напередодні голова Полтавської області заявляв, що через російську атаку в області пошкоджені енергетичний обʼєкт і залізнична інфраструктура.
Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, намагаючись паралізувати логістику, включаючи перевезення військових вантажів.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
