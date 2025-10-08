Доступність посилання

«Укрзалізниця» повідомляє про ускладнення руху поїздів Ніжинського напрямку через атаки РФ

Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, намагаючись паралізувати логістику, включаючи перевезення військових вантажів (фото ілюстраційне)
Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, намагаючись паралізувати логістику, включаючи перевезення військових вантажів (фото ілюстраційне)

Низка поїздів змінила маршрут через російські удари, повідомляє «Укрзалізниця» вранці 8 жовтня.

«Внаслідок ворожих атак ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку», – йдеться в повідомленні.

Відтак зміненим маршрутом курсуватимуть поїзди:

  • №46 Ужгород – Харків
  • №113 Харків – Львів
  • №786 Київ – Терещенська
  • №116 Київ – Суми
  • 779 Суми – Київ
  • 787 Терещенська – Київ

Потяги 143/144 Суми-Львів та 45/46 Ужгород – Харків затримуються на дві години.

Також, додає перевізник, низка поїздів сьогодні тимчасово не курсуватимуть:

  • №6901 Носівка – Київ (Північна)
  • №6903 Ніжин – Київ-Волинський
  • №6907 Ніжин – Київ (Північна)
  • №6909 Ніжин – Київ (Північна)
  • №6674 Немішаєве – Святошин

Ще два регіональних рейси прямуватимуть за зміненим маршрутом – це поїзди №895 Конотоп – Фастів і №892/891 Фастів – Славутич.

Напередодні голова Полтавської області заявляв, що через російську атаку в області пошкоджені енергетичний обʼєкт і залізнична інфраструктура.

Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, намагаючись паралізувати логістику, включаючи перевезення військових вантажів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


