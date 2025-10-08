«Укрзалізниця» повідомляє про ускладнення руху поїздів Ніжинського напрямку через атаки РФ

Низка поїздів змінила маршрут через російські удари, повідомляє «Укрзалізниця» вранці 8 жовтня.

«Внаслідок ворожих атак ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку», – йдеться в повідомленні.

Відтак зміненим маршрутом курсуватимуть поїзди:

№46 Ужгород – Харків

№113 Харків – Львів

№786 Київ – Терещенська

№116 Київ – Суми

779 Суми – Київ

787 Терещенська – Київ

Потяги 143/144 Суми-Львів та 45/46 Ужгород – Харків затримуються на дві години.

Також, додає перевізник, низка поїздів сьогодні тимчасово не курсуватимуть:

№6901 Носівка – Київ (Північна)

№6903 Ніжин – Київ-Волинський

№6907 Ніжин – Київ (Північна)

№6909 Ніжин – Київ (Північна)

№6674 Немішаєве – Святошин

Ще два регіональних рейси прямуватимуть за зміненим маршрутом – це поїзди №895 Конотоп – Фастів і №892/891 Фастів – Славутич.

Напередодні голова Полтавської області заявляв, що через російську атаку в області пошкоджені енергетичний обʼєкт і залізнична інфраструктура.

Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, намагаючись паралізувати логістику, включаючи перевезення військових вантажів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



