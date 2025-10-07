На Полтавщині відновили подачу води і світла після нічної атаки РФ – влада

Водо- й електропостачання у Полтавській області відновили після нічної російської атаки, повідомив очільник обласної адміністрації Володимир Когут.

«Водопостачання і подача електроенергії відновлені у повному обсязі. Дякую фахівцям за роботу», – написав він у телеграмі.

Раніше сьогодні Когут заявляв, що через російську атаку на Полтавщині пошкоджено енергетичний обʼєкт і залізничну інфраструктуру. За його словами, без світла залишилися 28 юридичних і 1070 побутових споживачів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.