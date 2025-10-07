У Нікополі через російський обстріл поранений рятувальник – ДСНС

У Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів поранений 33-річний рятувальник, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Російські війська здійснили прицільний артобстріл території підрозділу ДСНС міста, постраждав 33-річний рятувальник. Колеги доправили його до лікарні, попередньо – з осколковим пораненням ноги», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними ДСНС, внаслідок удару пошкоджена будівля пожежного депо і вибиті вікна.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.