Унаслідок обстрілу Херсона поранені троє цивільних – ОВА

У Центральному районі Херсона внаслідок російського обстрілу зазнали поранень троє цивільних, повідомила ввечері 7 жовтня обласна військова адміністрація.

За цим повідомленням, обстріл стався близько 20:20. Мінно-вибухових травм та контузій зазнали 55-річний чоловік та 20-річна жінка, а 23-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, уламкове поранення плечового суглобу та перелом плечової кістки.

Першим двом людям медики надали допомогу на місці, молодого чоловіка госпіталізували.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.