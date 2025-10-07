Пожежа на нафтобазі у Феодосії на супутниковому знімку: дим розтягнувся на 12 кілометрів

В окупованому Криму другу добу продовжує горіти найбільший на півострові нафтоналивний термінал, розташований у Феодосії. Пожежа почалася в ніч проти 6 жовтня після атаки українських безпілотників.

Голова підконтрольної Росії адміністрації Криму Сергій Аксьонов досі ніяк не прокоментував подію, при цьому 7 жовтня він привітав із днем народження президента РФ Володимира Путіна, назвавши його «визначним лідером сучасності».

За даними телеграм-каналу «Кримський вітер», безпілотники атакували термінал близько 01:40 у понеділок. Канал опублікував відео, на якому видно стрілянину по повітряній цілі чи цілях і потім потужний вибух зі стовпом вогню в районі нафтобази.

Сигнал тривоги у Феодосії увімкнули лише о 02:27 – через півтори години після початку атаки на нафтовий термінал.

Заграву пожежі на нафтобазі було видно з відстані 30 кілометрів, опубліковані фото з населеного пункту Привітне, розташованого в Кіровському районі Криму, на північний захід від Феодосії.

Підконтрольна РФ влада Феодосії розпорядилася перекрити рух автошляхами, розташованими поряд із нафтобазою, називаючи те, що сталося, «ситуацією», зазначає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За даними супутникової зйомки NASA FIRMS, на нафтоналивному терміналі Феодосії відзначаються два вогнища пожеж: у північно-західній і східній частинах нафтобази.

На супутниковому знімку за 6 жовтня дим від пожежі на нафтобазі простягається на 12 кілометрів.

Нафтоналивний термінал у Феодосії раніше вже зазнавав українських атак – зокрема, ЗСУ атакували нафтобазу вночі 7 жовтня 2024 року. Пожежа на нафтобазі у Феодосії тоді тривала понад тиждень.

Термінал є найбільшим у Криму, з пропускною здатністю 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік і ємностями для одночасного зберігання 250 тисяч тонн продукції.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.