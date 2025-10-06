«Яскрава ніч» в окупованому Криму. ЗСУ атакували енергетичні і військові об'єкти

В окупованому Росіє Криму заявляють про атаку дронів на енергетичні та воєнні об'єкти. Горить Феодосійський нафтоналивний термінал. Є два потужні осередки пожежі, повідомляє моніторингова група телеграм-каналу «Крымский ветер» з посиланням на дані супутникової зйомки. А під Євпаторією, за непідтвердженими поки що даними, пошкоджена радіолокаційна станція.

Інформацію збирає Крим. Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Два потужні вибухи пролунали у Феодосії в неділю, 5 жовтня, близько 20:20, – повідомив телеграм-канал «Кримський вітер» з посиланням на отриману від підписників інформацію. Атака продовжилася вже після опівночі.

Близько першої години ночі, за повідомленнями джерел Крим.Реалії, у місті знову пролунали вибухи, працювали установки російської протиповітряної оборони, також було чутно кулеметні черги.

Жителі міста повідомляли про атаку БПЛА.

За даними «Кримського вітру», близько 01:40 був приліт по Феодосійському нафтоналивному терміналу на перехресті Керченського шосе та вулиці Федька.

Канал опублікував відео, на якому видно стрілянину трасувальними снарядами зенітної установки по повітряній цілі чи цілях, а потім потужний вибух зі стовпом вогню в районі нафтобази.

Сигнал тривоги російська влада Феодосії увімкнула лише о 02:27 – через півтори години після початку атаки на нафтовий термінал.

Заграву пожежі на нафтобазі було видно з відстані 30 кілометрів, опубліковані фото з населеного пункту Привітне, що розташований у Кіровському районі Криму, на північний захід від Феодосії.

Вранці нафтобаза продовжувала сильно горіти. Російська влада Феодосії розпорядилася перекрити рух автошляхами, розташованими поряд із цим об'єктом, інакомовним чином називаючи вибухи та пожежу «ситуацією».

«У зв'язку зі складеною ситуацією тимчасово перекрито рух транспорту Керченським шосе (від кафе «Изба») та вул. Федька (від автостанції), автобуси за маршрутом 4 прямують із Центру до автовокзалу і назад. З Приморського до залізничного переїзду і назад», – йдеться у повідомленні російської адміністрації Феодосії.

За даними супутникової зйомки NASA FIRMS, на Феодосійському нафтоналивному терміналі фіксуються два осередки пожеж: у північно-західній та східній частинах нафтобази.

На момент публікації статті російська влада Криму вибухи та пожежу у Феодосії не коментувала.

«У соціальних мережах пишуть, що вночі в результаті атаки безпілотників почалася пожежа на нафтобазі. Офіційної інформації про це немає, але будь-який феодосієць, поглянувши у бік автовокзалу, побачить стовп диму», – написав один із місцевих сайтів.

Уже не вперше

Феодосійське нафтосховище вважається найбільшим у Криму за обсягами зберігання та перевалки нафтопродуктів. Його побудували 1938 року, у 1970-ті модернізували, і довгий час паливна база була одним із найбільших промислових підприємств міста.

Після анексії Росією Криму нафтосховище незаконно націоналізували, і відтоді життя на підприємстві почало затухати. За даними на 2018 рік, обсяги постачання палива на базу скоротилися до 75 тис. тонн на рік, тоді як її потужності розраховані на щорічну перевалку 12 млн тонн.

Після початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну постачання палива через термінал різко зросло.

Нафтовий термінал у Феодосії не один раз зазнавав українських ударів. Так, ЗСУ атакували нафтобазу вночі 7 жовтня 2024 року. Після цього виникла потужна пожежа, що складалася з кількох осередків займання. Її було видно не лише з усіх районів міста, а навіть із селища Кіровське, до якого 25 кілометрів.

Пожежа на нафтобазі у Феодосії тривала понад тиждень і повністю вивела об'єкт з ладу.

Це був єдиний нафтоналивний термінал у Криму, куди доставляти паливо могли танкери. Логістика постачання до Криму значно ускладнилася для російської армії.

У Генштабі ЗСУ ураження морського нафтового терміналу у Феодосії тоді назвали «заходами для підриву військово-економічного потенціалу РФ».

«Феодосійський термінал – найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, у тому числі й для забезпечення потреб окупаційної армії РФ», – йшлося у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Авіаційний гас для літаків

У цистернах на Феодосійській нафтобазі зберігалося не лише автомобільне паливо – бензин і солярка, – а й авіаційний гас. Звідси забезпечувалися російські військові аеродроми у Криму.

Після атаки постачання почали здійснювати, що називається, «з коліс», а створення запасів авіаційного палива можливе лише на заправках аеродромів та в обмежених кількостях.

У березні 2024 року Феодосійський нафтовий термінал теж атакували дрони, тоді було пошкоджено магістральний трубопровід перекачування палива. Ця ж нафтобаза зазнавала атак у грудні та листопаді 2023 року, але без серйозних наслідків.

«Немає відкритих даних, чи відновлена повністю нафтобаза у Феодосії після ураження минулого жовтня. Але її ємності можуть використовуватися для зберігання палива як для військових цілей, так і для цивільних споживачів. 29 вересня тут сталася велика пожежа, яку загасили протягом доби.

Російська влада заявила, що надзвичайна подія сталася через зварювальні роботи, водночас низка телеграм-каналів написала, що був удар безпілотника. Можливо, саме тому зараз підконтрольні Кремлю кримські чиновники не роблять жодних заяв про нічні вибухи та пожежу.

Два інциденти протягом тижня на одній нафтобазі – це вже занадто. До того ж, напередодні дня народження президента РФ Володимира Путіна. Як і минулого року, до речі», – прокоментував Крим.Реалії на умовах анонімності військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ.

Непрямим підтвердженням негласної заборони на публікацію інформації про удар по нафтобазі може слугувати допис пов’язаного з ФСБ проросійського блогера з Феодосії Олександра Таліпова, який нагадав про заборону на відеозйомку роботи російської ППО та пригрозив, що операторів знятого та викладеного в мережі відео вже шукають.

Таліпов очолює рух «Кримський СМЕРШ» і публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. У результаті подібних скарг кримчан затримують та притягують до адміністративної та кримінальної відповідальності за «дискредитацію» армії РФ.

Удари не лише по Феодосії

Вибухи та стрілянина вчора ввечері та минулої ночі лунали не лише у Феодосії. Джерела Крим.Реалії інформували про стрілянину та вибухи над Євпаторією, Саками, Севастополем, Джанкоєм, Сімферополем та Феодосією.

За даними телеграм-каналів, були атаковані російські військові аеродроми «Саки» та «Кача», результати ударів по яких наразі невідомі.

«Кримський вітер» з посиланням на підписників написав, що внаслідок удару пошкоджено радар у військовій частині між містом Євпаторія та селом Уютне, а уламки БПЛА впали на житлові будинки та в гаражному кооперативі «Космос».

Інших підтверджень цієї інформації немає.

У вказаному місці розташовується радіолокаційний пост ППО, який 4 січня 2024 року вже був результативно атакований ЗСУ.

Територія в/ч прилягає до гаражного кооперативу «Космос», розташованого на вулиці Західній.

На той момент на посту розташовувалися РЛС 5Н84А та радіолокаційний висотомір. Фото військової частини раніше публікували Крим.Реалії.

Кілька років тому на тій позиції був встановлений радіопрозорий сферичний купол діаметром близько 30 метрів. Зазвичай такими конструкціями захищають антени радіолокаційних станцій у місцевостях зі складними погодними умовами – там, де дмуть ураганні вітри, можливе налипання снігу, намерзання льоду тощо. Також куполами закривають РЛС, які необхідно приховати від сторонніх очей.

На фотографіях партизанського руху «Атеш» можна також побачити РЛС СТ-68У або 36Д6-М.

Наразі поки що немає підтвердження ураження радіолокаційної станції у військовій частині біля села Уютне.

Також немає підтверджень про можливе ураження військового об’єкта біля селища Азовське Джанкойського району.

За даними «Кримського вітру», 5 жовтня о 18:26 у тому районі пролунав потужний вибух, після цього зафіксовано стовпи диму.

Неподалік розташована російська військова база, яка раніше була неодноразово атакована, вперше – у серпні та грудні 2022 року.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження потужностей АТ «Морський нафтовий термінал» у Феодосії. «Це багатофункціональний технологічний комплекс із перевалки із залізничних вагонів-цистерн на морські судна або автомобільний транспорт. На території об’єкта після удару виникла пожежа», – йдеться в повідомленні.

Сили оборони також уразили склад боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії РФ у Криму.

Результати ураження уточнюються, додали в Генштабі ЗСУ. Де саме розташований цей склад, не повідомляється.