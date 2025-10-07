Окупована частина Запорізької області знеструмлена, РФ звинувачує в цьому ЗСУ

Окупована частина Запорізької області 7 жовтня залишилася без світла, повідомив підконтрольний Росії голова адміністрації Євген Балицький. Він назвав причиною відключення «терористичну атаку» українських беспілотників.

За словами Балицького, соціально значущі об’єкти підключені до резервних джерел живлення, в області також працюють генератори. «За прогнозами енергетиків, електропостачання має бути відновлено до вечора», – написав очільник окупаційної адміністрації.

Законна влада Запорізької області відключення на окупованій території наразі не коментувала.

Понад 38 тисяч людей не мають електрики також в окупованій частині Херсонської області. За повідомленням призначеного РФ очільника Володимира Сальда, це сталося через «аварійне відключення однієї з електропідстанцій».

Радіо Свобода не має можливості перевірити ці дані з незалежних джерел.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.