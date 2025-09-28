Росія: в Бєлгороді виникли проблеми з електропостачанням, у соцмережах пишуть про удар по ТЕЦ

У Росії в Бєлгороді та кількох інших населених пунктах заявили про перебої з електропостачанням після обстрілу. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков.

За його словами, йдеться про наслідки удару по інфраструктурі. Він зазначив, що є «значні» перебої з подачею електроенергії.



Місцеві телеграм-канали повідомляють, що внаслідок удару по ТЕЦ у Бєлгороді на частині вулиць зникло освітлення, припинили роботу світлофори, деякі місцеві застрягли в ліфтах. У соцмережах також пишуть про те, що перебої з електрикою є у Старому Осколі, Шебекіно та кількох інших населених пунктах Бєлгородської області.



Гладков також стверджує, що, за попередніми даними, осколкові поранення та травми отримали двоє людей, їх доставлено до лікарні.

Київ наразі ці повідомлення російської сторони не коментував.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.