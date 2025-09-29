Генштаб звітує про ураження заводу «Електродеталь» у Брянській області Росії

Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили підприємство завод «Електродеталь» у Карачеві Брянської області Росії, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України 29 вересня.

За повідомленням, по заводу запустили «чотири вироби», дальність польоту – понад 240 кілометрів.

«Карачевський завод «Електродеталь» виробляє різноманітні електричні з’єднувачі для військових та загальнопромислових застосувань, включаючи низькочастотні, високочастотні та комбіновані з’єднувачі. Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з’єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів», – заявляє командування.

Читайте також: Росія: в Бєлгороді виникли проблеми з електропостачанням, у соцмережах пишуть про удар по ТЕЦ

Штаб фіксує вибухи та пожежу на території заводу, результати ураження уточнюються.

Командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа заявив, що по заводу вдарили «Нептуном».

Редакція Радіо Свобода не може незалежно підтвердити дані про ураження заводу.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз вночі заявляв про ракетну небезпеку в Карачевському районі, вранці – про збиття 24 безпілотників над регіоном.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.







