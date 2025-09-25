Доступність посилання

Новини | Суспільство

Командувач СБС повідомив про удари по газорозподільних станціях на окупованій Луганщині

За словами Роберта Бровді, удару в ніч на 25 вересня 2025 року завдали військові 14 полку Сил Безпілотних Систем
Сили безпілотних систем уразили кілька енергетичних об’єктів на території окупованої Луганської області, заявив командувач цього роду сил Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, серед уражених об’єктів – газорозподільна станція «Щастя», яка є основним джерелом газу для Луганської ТЕС.

«Луганська ТЕС перейшла у вимушений режим роботи на вугіллі», – повідомив він.

Також ударів зазнали станції «Новопсков» та «Сєвєродонецьк». Остання, зазначив Бровді, «критично важлива для хімічної промисловості, постачання газу на Северодонецький «Азот», і не тільки».

Читайте також: Медіа: дрони ГУР уразили нафтоналивні об’єкти в Новоросійську й Туапсе

«Вояж у ніч на 25 вересня 2025 року здійснили Птахи 14 полку Сил Безпілотних Систем», – додав командувач.

Окупаційне керівництво та російське командування не повідомляли про ураження ГРС. Редакція Радіо Свобода не може наразі незалежно підтвердити ураження на окупованій Луганщині.

Наприкінці серпня-початку вересня у окупованих Донецьку та Луганську почалися проблеми з бензином. До цього перебої з постачанням палива для населення почалися в Росії – причому офіційно російська влада не пояснює його причин і не говорить, коли вони будуть усунені.



