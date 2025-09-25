ГУР заявляє про знищення в Криму двох російських літаків Ан-26 і берегових РЛС

Головне управління розвідки Міноборони України заявляє, що його спецпідрозділ «Примари» знищив в окупованому Криму два російські літаки і радіолокаційні станції.

«Під час рейду на півострів спецпризначенці української воєнної розвідки спалили два транспортних літаки російських загарбників Ан-26, а також уразили ворожі радіолокаційну станцію надводної обстановки і берегову РЛС МР-10М1 «Мис М1», – йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначили, що завдані РФ втрати в Криму зафіксовані у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 вересня.

Російські військові поки що про ці втрати не повідомляли.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.