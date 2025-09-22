У ГУР заявили про «перше в історії» ураження російських літаків-амфібій Бе-12

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє про ураження в окупованому Криму двох російських літаків-амфібій Бе-12 «Чайка».
За повідомленням, операцію 21 вересня провів спецпідрозділ ГУР «Примари».
«Це перше ураження Бе-12 в історії. Літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення і ведення боротьби з підводними човнами», – йдеться в повідомленні.
У ГУР додали, що разом із двома Бе-12 під час нальоту в окупований Крим «Примари» також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8.
Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Російське Міноборони ці дані не коментувало.
Напередодні в ГУР повідомляли про ураження трьох російських гелікоптерів Мі-8 в окупованому Криму.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.
Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.
Форум