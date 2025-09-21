ГУР заявляє про ураження трьох російських гелікоптерів та РЛС в окупованому Криму

Головне управління розвідки Міноборони України заявляє, що його спецпідрозділ «Примари» знищив три російські гелікоптери Мі-8 в окупованому Криму.



«Авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму знову скоротився внаслідок успішної бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України «Примари». Уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

Також, за даними ГУР, було уражено дороговартісну російську РЛС 55Ж6У «Небо-У».

Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Російське Міноборони ці дані не коментувало.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.