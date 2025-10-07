«Укренерго» повідомляє про знеструмлення в кількох областях через російські атаки

Росія вкотре атакувала енергетичну інфраструктуру України напередодні та 7 жовтня, повідомила національна компанія «Укренерго» у вівторок.

«Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській і Донецькій областях. Складною залишається ситуація на Сумщині. На Чернігівщині місцевим обленерго вимушено запроваджені погодинні відключення в обсязі двох черг», – йдеться в повідомленні.

Оператор зазначає, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, але їхнє проведення ускладнюють повітряні тривоги.

За спостереженнями компанії, споживання електроенергії залишається високим: на 9:30 сьогодні воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня. Причина – утримання хмарної погоди у більшості регіонів, яка зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

«Зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно у вечірні години пікового навантаження на енергосистему з 17:00 до 22:00», – додає «Укренерго».

Раніше про знеструмлення внаслідок російських атак повідомляли очільники Полтавської та Сумської областей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



