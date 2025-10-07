Армія РФ вранці атакувала Прилуки на Чернігівщині, понад 61 тисяча абонентів залишилася без світла

Армія РФ вранці атакувала Прилуки на Чернігівщині, є влучання по енергообʼєкту, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

В «Чернігівобленерго» заявили, що без електропостачання залишилася понад 61 тисяча абонентів.

Ввечері 1 жовтня на Чернігівщині запровадили графік погодинного відключення світла. Відтоді майже щодня енергообʼєкти області зазнають російських атак.

За даними «Чернігівобленерго», у ніч проти 4 жовтня удари РФ пошкодили одразу кілька важливих об’єктів електропостачання. За повідомленням, тоді аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.