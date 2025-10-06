Харків перебуває під масованою атакою дронів, спалахнули пожежі – влада

Харків увечері 6 жовтня перебуває під масованою атакою російських дронів, повідомили представники місцевої влади.

За повідомленням голови ОВА Олега Синєгубова, атаковані Індустріальний і Немишлянський райони Харкова.

«Спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється. Підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги працюють в посиленому режимі», – проінформував посадовець.

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що «за 20 хвилин дронової атаки на Харків пролунали близько двох десятків вибухів».

«На місто ще суне група ворожих бойових дронів – будьте обережні!» – додав мер Харкова.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.