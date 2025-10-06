Синєгубов: голова Борівської громади постраждав через російську атаку

Російські війська вдарили FPV-дроном біля легкового авто в Боровій, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 6 жовтня.

За його даними, удар поцілив у заднє колесо автомобіля.

«У машині перебували начальник Борівської селищної військової адміністрації та секретар громади – вони зазнали вибухових травм, забоїв», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Синєгубов додав, що постраждалих госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



