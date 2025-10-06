ОВА: через атаки РФ на Херсонщині постраждали 13 людей, серед них є троє дітей

Через російські атаки Херсонщини постраждали 13 людей, серед яких є троє дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, від ранку російська артилерія завдала ударів по Херсону, Степанівці та Чорнобаївці, внаслідок атак деякі будинки суттєво пошкоджені.

Спочатку в ОВА повідомили про загиблу жінку в Степанівці, а також в області 12 постраждалих, серед яких двоє – діти. Усі вони отримують необхідну меддопомогу.

Згодом стало відомо про ще одну дитину, яка постраждала через ранковий російський обстріл Степанівки – до лікарні доставили дівчинку, якій два роки й одинадцять місяців, вона зазнала контузії, вибухової й закритої черепно-мозкової травми, додав Прокудін.

За даними місцевої влади, минулої доби на Херсонщині через російську агресію загинула людина, ще троє – зазнали поранень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



