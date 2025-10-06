Сили РФ вранці вдарили по Херсонщині, є загибла та поранений – ОВА

Війська РФ вранці вдарили по Степанівці на Херсонщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«У власній оселі травми, несумісні з життям, дістала 69-річна місцева жителька», – написав він у телеграмі.

Також близько 07:00 сили РФ вчергове обстріляли Дніпровський район Херсона – внаслідок атаки 64-річний чоловік зазнав вибухової травми та відкритий перелом кістки ноги, повідомили в ОВА.



За даними місцевої влади, минулої доби на Херсонщині через російську агресію загинула людина, ще троє – зазнали поранень.

Читайте також – ДСНС: число постраждалих через удар РФ по Харкову зросло

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



