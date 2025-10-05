Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Влада: Росія атакувала Харків дронами 15 разів, є постраждалі

Наслідки атаки дронів по Харкову, 23 вересня 2025 року
Наслідки атаки дронів по Харкову, 23 вересня 2025 року

Пізно ввечері 5 жовтня сили РФ масовано атакували Харків дронами, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«За даними нашого Ситуаційного центру, Харків був атакований ворожими дронами 15 разів. За попередньою інформацією, під атакою перебував Новобаварський район. Наслідки ударів уточнюються, але вже є інформація про те, що постраждали будинки у приватному секторі», – написав мер.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що передньо, під ударом дронів опинився Новобаварьский район Харкова та передмістя.

Пізніше голова ОВА зазначив, що троє людей зазнали гострої реакції на стрес внаслідок російської атаки БпЛА на Харків. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG