Влада: Росія атакувала Харків дронами 15 разів, є постраждалі

Пізно ввечері 5 жовтня сили РФ масовано атакували Харків дронами, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«За даними нашого Ситуаційного центру, Харків був атакований ворожими дронами 15 разів. За попередньою інформацією, під атакою перебував Новобаварський район. Наслідки ударів уточнюються, але вже є інформація про те, що постраждали будинки у приватному секторі», – написав мер.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що передньо, під ударом дронів опинився Новобаварьский район Харкова та передмістя.

Пізніше голова ОВА зазначив, що троє людей зазнали гострої реакції на стрес внаслідок російської атаки БпЛА на Харків. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



