Від початку доби на фронті відбулось понад 190 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 5 жовтня на фронті відбулось 192 бойових зіткнення, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними відомства, на Північно–Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили сім штурмових дій сил РФ, а ще одне боєзіткнення триває дотепер. Крім того, армія РФ завдала трьох авіаційних ударів, скинувши сім керованих бомб, а також здійснив 123 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

«На Південно–Слобожанському напрямку противник 29 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Кутьківки, Красного Першого, Кам’янки та Западного. Шість боєзіткнень тривають дотепер. На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка. Українські захисники зупинили шість ворожих атак, дотепер триває одне боєзіткнення», – йдеться у зведенні Генштабу.

За даними командування, на Покровському напрямку від початку доби сили РФ 39 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.

«Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Сухецьке, Звірове, Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Козацьке, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке та у напрямку Покровська й Філії. Досі тривають п’ять боєзіткнень. За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 133 окупанти, із них 83 – безповоротно. Також українські воїни знищили танк, дві бойові броньовані машини, дві одиниці автомобільної техніки, чотири безпілотні літальні апарати, дві одиниці спеціальної техніки; пошкоджено два пункти управління безпілотними літальними апаратами, дві одиниці спеціальної техніки та одну ворожу гармату», – повідомили у Генштабі.

За спостереженнями британської розвідки у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

На Новопавлівському напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.