У ніч проти 5 жовтня Росія атакувала Україну 50-тьма ракетами, зокрема «Кинджалами», запустила майже 500 ударних дронів. Під ударом були Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області, повідомив президент України Володимир Зеленський.

У Львові і по Львівські області були десятки влучень. Зокрема внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами на Львівщині загинули 4 людини, ще дві – травмовані, такі попередні дані повідомляють у ДСНС України.

Як повідомив голова Львівської ОВА Микола Козицький, у Лапаївці російська армія поцілила по житловій забудові, внаслідок чого і загинули четверо людей (ціла родина, зокрема 15-річна дівчина). За попередньою інформацією, внаслідок удару один будинок зруйнований, ще вісім – пошкоджені.

Через масований ракетний удар по Львову у місті стався частковий блекаут, виникли чисельні пожежі. У місті сильне задимлення. Горить індустріальний парк Sparrow, повідомив міський голова Андрій Садовий. За попередніми даними, постраждалих немає.

Також російська армія завдала комбінованого удару БпЛА та керованими авіабомбами по Запоріжжю.

Одна людина загинула, ще 9 дістали поранення внаслідок нічної російської повітряної атаки, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, було щонайменше десять «прильотів» по місту, були пошкоджені 8 багатоповерхівок і 8 приватних будинків та нежитлові будівлі. Виникли пожежі, горіли автомобілі.

У центрі Слов'янська Донецької області, за словами кореспондента Радіо Свобода, дві російські керовані авіабомби влучили у багатоповерхівку. Наразі відомо про 8 поранених цивільних, серед них хлопчик 13-ти років. Один КАБ влучив у стіну, інший пробив дах і зруйнував квартири.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Джерело: Радіо Свобода, ДСНС Львівщини, Reuters



