50 ракет і майже 500 БПЛА: через масований обстріл України Росією є жертви і масштабні руйнування

У ніч проти 5 жовтня Росія атакувала Україну 50-тьма ракетами, зокрема «Кинджалами», запустила майже 500 ударних дронів. Під ударом були Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області, повідомив президент України Володимир Зеленський.

У Львові і по Львівські області були десятки влучень. Зокрема внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами на Львівщині загинули 4 людини, ще дві – травмовані, такі попередні дані повідомляють у ДСНС України.

Як повідомив голова Львівської ОВА Микола Козицький, у Лапаївці російська армія поцілила по житловій забудові, внаслідок чого і загинули четверо людей (ціла родина, зокрема 15-річна дівчина). За попередньою інформацією, внаслідок удару один будинок зруйнований, ще вісім – пошкоджені.

Через масований ракетний удар по Львову у місті стався частковий блекаут, виникли чисельні пожежі. У місті сильне задимлення. Горить індустріальний парк Sparrow, повідомив міський голова Андрій Садовий. За попередніми даними, постраждалих немає.

Також російська армія завдала комбінованого удару БпЛА та керованими авіабомбами по Запоріжжю.

Одна людина загинула, ще 9 дістали поранення внаслідок нічної російської повітряної атаки, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, було щонайменше десять «прильотів» по місту, були пошкоджені 8 багатоповерхівок і 8 приватних будинків та нежитлові будівлі. Виникли пожежі, горіли автомобілі.

У центрі Слов'янська Донецької області, за словами кореспондента Радіо Свобода, дві російські керовані авіабомби влучили у багатоповерхівку. Наразі відомо про 8 поранених цивільних, серед них хлопчик 13-ти років. Один КАБ влучив у стіну, інший пробив дах і зруйнував квартири.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Джерело: Радіо Свобода, ДСНС Львівщини, Reuters


На Львівщині у селі Лапаївка через російську атаку загинула родина з чотирьох людей, зокрема 15-річна дівчина. Одна людина з родини перебуває у лікарні.На фото: рятувальники несуть пораненого, Лапаївка, Львівська область, 5 жовтня 2025 року
1 На Львівщині у селі Лапаївка через російську атаку загинула родина з чотирьох людей, зокрема 15-річна дівчина. Одна людина з родини перебуває у лікарні.

На фото: рятувальники несуть пораненого, Лапаївка, Львівська область, 5 жовтня 2025 року
Чоловік проходить повз накриті тіла жертв російської повітряної атаки, які лежать біля їхнього зруйнованого будинку у селі Лапаївка на околиці Львова, 5 жовтня 2025 року
2 Чоловік проходить повз накриті тіла жертв російської повітряної атаки, які лежать біля їхнього зруйнованого будинку у селі Лапаївка на околиці Львова, 5 жовтня 2025 року
У Лапаївці російська армія поцілила по житловій забудові, внаслідок чого й загинула сім’я. Лапаївка, Львівська область, 5 жовтня 2025 року.На фото: рятувальники продовжують рятувальні роботи на місці влучання в приватний будинок
3 У Лапаївці російська армія поцілила по житловій забудові, внаслідок чого й загинула сім’я. Лапаївка, Львівська область, 5 жовтня 2025 року.

На фото: рятувальники продовжують рятувальні роботи на місці влучання в приватний будинок
Через російську атаку на Львівщину у селі Лапаївка неподалік Львова вщент зруйнований один приватний будинок і близько 10 пошкоджені, 5 жовтня 2025 року
4 Через російську атаку на Львівщину у селі Лапаївка неподалік Львова вщент зруйнований один приватний будинок і близько 10 пошкоджені, 5 жовтня 2025 року
Одна людина загинула, ще 9 дістали поранення внаслідок нічної російської повітряної атаки по Запоріжжю, 5 жовтня 2025 року
5 Одна людина загинула, ще 9 дістали поранення внаслідок нічної російської повітряної атаки по Запоріжжю, 5 жовтня 2025 року
Російська армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю БпЛА та керованими авіабомбами, 5 жовтня 2025 року
6 Російська армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю БпЛА та керованими авіабомбами, 5 жовтня 2025 року
За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, було щонайменше десять «прильотів» по місту, пошкоджені 8 багатоповерхівок і 8 приватних будинків та нежитлові будівлі. Виникли пожежі, горіли автомобілі. Запоріжжя, 5 жовтня 2025 року
7 За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, було щонайменше десять «прильотів» по місту, пошкоджені 8 багатоповерхівок і 8 приватних будинків та нежитлові будівлі. Виникли пожежі, горіли автомобілі. Запоріжжя, 5 жовтня 2025 року
На цьому фото – наслідки російського обстрілу Слов'янська, 5 жовтня 2025 року.Дві керовані авіабомби армії РФ влучили у багатоповерхівку в центрі міста. Один КАБ влучив у стіну, інший пробив дах і зруйнував квартири. Відомо про 8 поранених цивільних, серед них хлопчик 13-ти років, повідомив кореспондент Радіо Свобода
8 На цьому фото – наслідки російського обстрілу Слов'янська, 5 жовтня 2025 року.

Дві керовані авіабомби армії РФ влучили у багатоповерхівку в центрі міста. Один КАБ влучив у стіну, інший пробив дах і зруйнував квартири. Відомо про 8 поранених цивільних, серед них хлопчик 13-ти років, повідомив кореспондент Радіо Свобода
Тут жили люди...
9 Тут жили люди...
Багатоповерхівка в центрі Слов'янська, в яку влучили 2 російські КАБи, 5 жовтня 2025 року
10 Багатоповерхівка в центрі Слов'янська, в яку влучили 2 російські КАБи, 5 жовтня 2025 року
Одна бомба влучила в стіну житлового будинку. Слов'янськ, 5 жовтня 2025 року
11 Одна бомба влучила в стіну житлового будинку. Слов'янськ, 5 жовтня 2025 року
Львів'яни були змушені провести ніч проти 5 жовтня у сховищах чи підземних парковках, Львів, 5 жовтня 2025 року.Армія РФ випустила по Львову та області 78 БпЛА та 12 ракет, зокрема Х-101/Калібр і «Кинджали»
12 Львів'яни були змушені провести ніч проти 5 жовтня у сховищах чи підземних парковках, Львів, 5 жовтня 2025 року.

Армія РФ випустила по Львову та області 78 БпЛА та 12 ракет, зокрема Х-101/Калібр і «Кинджали»
Львів був епіцентром російського терору цієї ночі, 5 жовтня 2025 року
13 Львів був епіцентром російського терору цієї ночі, 5 жовтня 2025 року
Пошкоджено школу, дитячий садочок, ряд об'єктів критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки.На фото: задимлене від російських обстрілів небо над Львовом, 5 жовтня 2025 року
14 Пошкоджено школу, дитячий садочок, ряд об'єктів критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки.

На фото: задимлене від російських обстрілів небо над Львовом, 5 жовтня 2025 року
У Львові внаслідок російського ракетного удару горить індустріальний парк Sparrow, 5 жовтня 2025 року.Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення
15 У Львові внаслідок російського ракетного удару горить індустріальний парк Sparrow, 5 жовтня 2025 року.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення

