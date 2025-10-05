На Львівщині через удар РФ загинула родина – прокуратура

На Львівщині через російську атаку загинула родина з чотирьох людей, зокрема 15-річна дівчина, повідомляє обласна прокуратура.



«Внаслідок потрапляння ворожого об’єкта зруйновано житловий будинок у с. Лапаївка. На місці удару загинула родина з 4 осіб, серед яких – 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім’ї, а також двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів. Ще трьом потерпілим надано допомогу на місці», – йдеться у повідомленні.

Також на території Львова та області зафіксовано низку влучань по промислових і енергетичних об’єктах. За даними прокуратури, у ніч проти 5 жовтня сили РФ здійснили наймасованіший комбінований удар по Львівщині з початку повномасштабного вторгнення.

В Офісі генпрокурора додають, що також загоряння виникло на одному з газових сховищ Львівської області.

У Львові повідомляли про серію вибухів. Міський голова Андрій Садовий зазначив, що після атаки РФ частина міста залишилася без світла – Рясне та Левандівка. Виникли кілька пожеж, зокрема, за даними мера, горить індустріальний парк Sparrow.

Міноборони Росії заявило в неділю, що сили РФ завдали масованих нічних ударів по українських військово-промислових об’єктах та газово-енергетичній інфраструктурі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.