Після атаки РФ у Львові горить індустріальний парк Sparrow – Садовий

У Львові горить індустріальний парк Sparrow, повідомив міський голова Андрій Садовий.

За попередніми даними, постраждалих немає.

«Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової», – написав він у телеграмі.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що через російську ракетно-дронову атаку у Львові виникло задимлення.



Він закликав щільно зачинити вікна, утриматися від виходу на вулицю без нагальної потреби, а якщо потрібно вийти – одягати зволожену маску або респіратор.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



