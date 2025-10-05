Сили РФ атакували Херсон із артилерії, загинув чоловік – прокуратура

Російські військові з артилерії обстріляли Херсон, йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

«5 жовтня близько 10:30 військові армії РФ з артилерії обстріляли Херсон. Травми, несумісні з життям, отримав 77-річний чоловік. У момент ворожої атаки він перебував на вулиці», – зазначили у відомстві.

За даними прокуратури, розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



