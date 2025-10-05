140 «шахедів» і 23 ракети на захід України. Львівщина зазнала наймасштабнішої атаки від лютого 2022 року – ОВА

Російські війська вночі здійснили наймасштабнішу атаку на Львівщину від початку повномасштабного вторгнення, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його даними, у зону відповідальності повітряного командування «Захід» зайшли близько 163 повітряні цілі – попередньо 140 «шахедів» і 23 крилаті ракети.

Козицький повідомив, що через атаку загинули четверо людей, число постраждалих зросло до восьми людей. Раніше було відомо про шістьох поранених.

«Цілі ракет і «шахедів» практично ті самі – житлові будинки, лікарні, цивільні промислові об’єкти. Додалися лише об’єкти газотранспортної інфраструктури області, що є особливо цинічним в умовах похолодання та початку опалювального сезону», – написав він у телеграмі.



Голова ОВА наголосив, що жодних викидів шкідливих речовин, окрім продуктів горіння, не зафіксовано, у тому числі й аміаку.

Уночі низка українських регіонів зазнала атаки РФ. На Львівщині загинули четверо людей. У Львові повідомляли про серію вибухів. Міський голова Андрій Садовий зазначив, що після атаки РФ частина міста залишилася без світла – Рясне та Левандівка. Виникли кілька пожеж, зокрема, за даними мера, горить індустріальний парк Sparrow.

Повітряні сили ЗСУ заявили, що у ніч на 5 жовтня війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням 496 ударних БпЛА та 53 ракет різного типу, основний напрямок удару – Львівщина. Українські військові зафіксували прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

За даними президента Володимира Зеленського, під ударом були Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.

Міноборони Росії заявило в неділю, що сили РФ завдали масованих нічних ударів по українських військово-промислових об’єктах та газово-енергетичній інфраструктурі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



