Нічна атака РФ: зросло число загиблих та поранених на Львівщині

Кількість загиблих на Львівщині зросло чотирьох людей, ще четверо поранені, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Раніше було відомо про двох загиблий та двох поранених.



За даними ДСНС, внаслідок комбінованої атаки РФ, яка тривала понад п’ять годин, пошкоджена низка об’єктів, зокрема житлові будинки.



На місцях влучань працюють усі екстрені служби.

У Львові повідомляли про серію вибухів. Міський голова Андрій Садовий зазначив, що після атаки РФ частина міста залишилася без світла – Рясне та Левандівка. Виникли кілька пожеж, зокрема, за даними мера, горить індустріальний парк Sparrow.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.