Через атаку РФ на Львівщині загинули дві людини, є поранені – Козицький

Унаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами на Львівщині загинули дві людини, ще дві – травмовані, такі попередні дані повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, на місцях працюють всі профільні служби.

Близько 9:00 на Львівщині було оголошено відбій повітряної тривоги. Вона тривала від 3:30.

У Львові повідомляли про серію вибухів. Міський голова Андрій Садовий зазначив, що після атаки РФ частина міста залишилася без світла – Рясне та Левандівка. Виникли кілька пожеж, зокрема, за даними мера, горить індустріальний парк Sparrow.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



