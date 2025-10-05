ОВА: сили РФ масовано атакували Прикарпаття, ціллю були об’єкти критичної інфраструктури

Російські війська вночі масовано атакували Івано-Франківщину, ціллю були об’єкти критичної інфраструктури, повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Голова ОВА повідомила, що в одній з громад області внаслідок атаки частково пошкоджено житловий будинок. Про інші наслідки атаки вона не інформує.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



