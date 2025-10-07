Доступність посилання

Військові РФ за добу здійснили понад 26 атак на українську енергетику – Міненерго

Рівненська атомна електростанція, фото ілюстративне
Рівненська атомна електростанція, фото ілюстративне

Російські військові за добу здійснили понад 26 атак на енергетичні об’єкти України, заявила 7 жовтня міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

«Лише цієї доби маємо понад 26 атак на наші енергетичні об'єкти. Сумська, Чернігівська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Одеська та Полтавська області фактично перебувають під щоденним прицілом ворога. Тож серед наших потреб, найперше, це захист – нам потрібно більше систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, щоб захистити критичну інфраструктуру. У пріоритетах і розвиток пасивного фізичного захисту, який вже продемонстрував свою ефективність», – наголосила міністерка під час обговорення з послами країн «Групи семи» (G7) ключових потреб України напередодні зими за умов постійних обстрілів.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

